Concert de percussions Mutzig, 1 mai 2022, Mutzig.

Concert de percussions Mutzig

2022-05-01 15:30:00 – 2022-05-01

Mutzig Bas-Rhin Mutzig

Retrouvons la percussion dans tous ses états ! Les instruments à peaux, les claviers et les percussions corporelles et vocales sont de retour au Dôme de Mutzig.

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim, du Conservatoire de Maizières-les-Metz sous la direction de L. Galonnier et D. Dionne, du Pays de Hanau (R. Huck) et d’Erstein (G. Rieffel) exploreront les différentes facettes de cette famille d’instruments, et tordront le cou à une légende urbaine qui voudrait que la percussion soit uniquement bruyante.

Leur objectif sera de créer suffisamment d’électricité pour que le courant passe avec le public.

+33 3 88 38 11 61

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig