Concert de percussion par l’International Percussion Academy

Concert de percussion par l'International Percussion Academy, 15 juillet 2022



Pour ce concert inaugural, la toute jeune Academy présentera un programme éclectique. Giuseppe Verdi, Richard Strauss, François Narboni, Joseph Schwantner, Philippe Manoury… nourriront cette soirée, enrichie par des créations originales des ensembles du Quatuor Beat et de Louie's Cage. Une occasion exceptionnelle d'entendre résonner au Moulin Blanchard toute la diversité des sonorités du marimba, du vibraphone, des timbales, du Glockenspiel… Participation libre.

