Concert de Pentecôte Neuwiller-lès-Saverne, 5 juin 2022, Neuwiller-lès-Saverne.

Concert de Pentecôte Neuwiller-lès-Saverne

2022-06-05 – 2022-06-05

Neuwiller-lès-Saverne 67330

Ne manquez pas le concert du dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022 à 18 heures à l’Abbatiale Saints Pierre-et-Paul de Neuwiller-lès-Saverne !

Nos Larmes danceront

L’ensemble vocal Ksàng donnera, à la lumière des bougies, un florilège de motets, chansons et madrigaux de la Renaissance et du premier Baroque, avec des oeuvres a cappella de Roland de Lassus, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo, Giovanni Gastoldi et John Bennet. Ce concert est ouvert à tous avec une participation libre aux frais.

Le concert sera précédé à 16h15 d’une visite guidée de l’abbatiale, y compris les tapisseries, sur inscription avant le 1 juin auprès de pierre.boulay162@orange.fr.

+33 7 88 45 00 18

Neuwiller-lès-Saverne

