Concert de Paul Cowley Centre Culturel Le Pass’Temps Malestroit, vendredi 5 avril 2024.

L’essence du folk-blues, from Birmingham ! Chanteur, auteur-compositeur et musicien acoustique, alliant bottleneck et fingerstyle, Paul Cowley tire son inspiration du blues country.

Vendredi 5 avril à 20:30

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15 .

Centre Culturel Le Pass’Temps 5-7 Rue Sainte-Anne

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne

