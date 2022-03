Concert de Patrick Fiori : Version originale Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert de Patrick Fiori : Version originale Montluçon, 29 mars 2022, Montluçon. Concert de Patrick Fiori : Version originale Église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy Montluçon

2022-03-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-29 Église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy

Montluçon Allier EUR L’église Saint-Paul accueille Patrick Fiori pour un concert exceptionnel : version originale. contact@valleecoeurdefrance.fr +33 4 70 05 11 44 http://www.valleecoeurdefrance.fr/ Église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy Montluçon

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy Ville Montluçon lieuville Église Saint-Paul 10 place Jean Dormoy Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Concert de Patrick Fiori : Version originale Montluçon 2022-03-29 was last modified: by Concert de Patrick Fiori : Version originale Montluçon Montluçon 29 mars 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier