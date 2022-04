Concert de Patrick Fiori Obernai, 30 juin 2022, Obernai.

Concert de Patrick Fiori Obernai

2022-06-30 20:30:00 – 2022-06-30 22:00:00

Obernai 67210

EUR Patrick Fiori fait partie des chanteurs français incontournables, il aime se lancer sans cesse de nouveaux défis comme proposer des concerts dans des lieux, où il n’a pas l’habitude de faire des spectacles : des églises et des cathédrales.

“Quand je quittais l’école, je passais souvent par l’église avant de rentrer. Et devant chaque statue, je profitais de cette résonance naturelle pour pousser ma voix…Je testais mes cordes vocales pour apprendre à être chanteur !”

Il entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en églises et cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés aux églises, chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris

Ce chanteur incontournable entame une tournée en églises et cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés à ces lieux : chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris.

Patrick Fiori fait partie des chanteurs français incontournables, il aime se lancer sans cesse de nouveaux défis comme proposer des concerts dans des lieux, où il n’a pas l’habitude de faire des spectacles : des églises et des cathédrales.

“Quand je quittais l’école, je passais souvent par l’église avant de rentrer. Et devant chaque statue, je profitais de cette résonance naturelle pour pousser ma voix…Je testais mes cordes vocales pour apprendre à être chanteur !”

Il entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en églises et cathédrales avec des titres de son répertoire adaptés aux églises, chants arméniens, chants corses, titres de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris

Obernai

dernière mise à jour : 2022-03-22 par