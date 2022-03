CONCERT DE PATRICIA LAI Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CONCERT DE PATRICIA LAI Sarrebourg, 25 mars 2022, Sarrebourg. CONCERT DE PATRICIA LAI Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg

2022-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-25 23:00:00 23:00:00 Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré

Sarrebourg Moselle 15 EUR Patricia Lai et ses musiciens seront à Sarrebourg pour un concert unique vendredi 25 mars 2022 à 20h30. Une voix exceptionnelle sur des arrangements modernes et rock ! En 1ère partie, Yasmin Shah. Payant. Réservations : CRIS au 03 87 03 05 07 +33 3 87 03 05 07 Libre de droits – Fun4All pour Pixabay

Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Ville Sarrebourg lieuville Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

CONCERT DE PATRICIA LAI Sarrebourg 2022-03-25 was last modified: by CONCERT DE PATRICIA LAI Sarrebourg Sarrebourg 25 mars 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle