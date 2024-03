Concert de Patrice Martineau Saint-Félix-de-Villadeix, mercredi 14 août 2024.

Concert de Patrice Martineau Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Voici un merveilleux spectacle de poèmes mis en musique et de chansons traditionnelles revisitées, en hommage à la plus belle d’entre toutes les femmes, la

Vierge Marie, Mère, Fille, Epouse, Reine, Confidente, Etoile des pèlerins, Avocate, Médiatrice, Consolatrice, et Source intarissable d’inspiration tant pour les grands

poètes que pour les chansonniers-paysans de nos provinces.

Que ce soit de profondes méditations poétiques ou de naïves légendes cueillies sur la terre de France, c’est avec la même grâce que Patrice Martineau les a adaptées, les a mises en musique et leur prête sa voix dans une nouvelle version de son récital A Marie, le Chant des Poètes déjà donné plus de 400 fois à travers toute la France.

Au profit de la paroisse Saint Jacques en Bergeracois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:30:00

fin : 2024-08-14

Domaine de Lavernelle

Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationhippolyte@gmail.com

L’événement Concert de Patrice Martineau Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2024-03-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides