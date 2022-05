Concert de Patrice Langlois et Pierre-Yves Plat Carantec, 9 août 2022, Carantec.

Concert de Patrice Langlois et Pierre-Yves Plat Square du Grand Saconnex Plage du Kelenn Carantec

2022-08-09 – 2022-08-09 Square du Grand Saconnex Plage du Kelenn

Carantec 29660

PATRICE LANGLOIS

Compositeur et musicien globe trotteur. Ses différentes tournées l’ont mené aux quatre coins du monde. Voyageur attentif, les couleurs des contrées traversées nourrissent énormément son inspiration. L’éloignement ayant aussi pour vertu de nous révéler nos racines profondes, ses compositions, entre tradition et parfum de l’ailleurs nous ouvrent un grand carnet de voyage.

PIERRE-YVES PLAT

Le pianiste Pierre-Yves Plat échappe aux étiquettes et enchante son public par sa virtuosité, sa fantaisie et son humour. L’artiste qui donne une centaine de concerts-spectacles chaque année propose de réelles traversées musicale entre classique et jazz, une véritable récréation.

Il a partagé des scènes pretigieuses avec Claude Bolling, François-René Duchâble, Alexandre Tharaud, Jean-Marc Luisada, Nicolas Stavy. Au cinéma, il a prêté ses mains à Gad Elmaleh et aux deux singes de Monkey Symphony. Il compose des musiques pour des documentaires (Le Paris de Céline) et accompagne en live des films muets. Il est allé jusqu’à faire chanter 8000 personnes aux Chorgies d’Orange.

Sa spécialité : adapter les oeuvres « classiques » en Jazz. Sa dextérité et son swing époustouflants en font certainement l’un des pianistes les plus doués de sa génération.

