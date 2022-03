Concert de Pascal Mary Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Ecriture ciselée et poétique, voix caressante, douce ou puissante, mélodies qui donnent le frisson. Pascal Mary nous donne envie de vivre en faisant nôtres les bleus de cette vie…

Entrée avec participation libre, réservation conseillée.

Repas possible après le spectacle sur réservation. cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr +33 2 37 52 86 77 Ecriture ciselée et poétique, voix caressante, douce ou puissante, mélodies qui donnent le frisson. Pascal Mary nous donne envie de vivre en faisant nôtres les bleus de cette vie…

