Le jeudi 05 mai 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Un concert gratuit et exceptionnel de musique indienne des artistes Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphael Khan, dans le patio extérieur de l’Institut des Cultures d’Islam. Forts de leur culture franco-indienne, Parveen et Ilyas Khan associent l’univers des sons traditionnels aux musiques urbaines actuelles. Parveen exprime avec virtuosité la poésie des râgas, cadre mélodique de la musique indienne, mais aussi des Maands, chants en voie de disparition du Rajasthan. Ilyas accompagne ces improvisations aux tablas et au beatbox. Ce concert mêlant styles et époques vient célébrer la fin de l’exposition Les Aventures de Supershaktimaan, à laquelle les deux musiciens ont participé en tant que modèles. Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan ont grandi au Rajasthan où ils ont été initiés dès l’âge de 7 ans au chant et au tabla. Le duo franco-indien se produit dans de nombreux concerts et festivals entre l’Europe et l’Inde. Institut des Cultures d’Islam 19, rue Léon 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/concert-de-parveen-sabrina-khan-et-ilyas-raphael-khan/ 01 53 09 99 84 accueil@ici.paris https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/agenda/concert-de-parveen-sabrina-khan-et-ilyas-raphael-khan/

© C_Simon Guyomard

