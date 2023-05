Concert de Paris Parc du Champ de Mars Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert de Paris Parc du Champ de Mars, 14 juillet 2023, Paris. Le vendredi 14 juillet 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Le Concert de Paris, c’est désormais une fête bien installée, l’un des rendez-vous les plus chaleureux de l’été, celui où la musique se déboutonne tout en conservant son élégance. MAÎTRISE DE RADIO FRANCE CHŒUR DE RADIO FRANCE ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Parc du Champ de Mars 2 allée Adrienne-Lecouvreur 75007 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/concert-de-paris-2023

