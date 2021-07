Paris Champ de Mars Paris CONCERT DE PARIS Champ de Mars Paris Catégorie d’évènement: Paris

CONCERT DE PARIS Champ de Mars, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 14 juillet 2021

de 21h15 à 23h30

gratuit

Le Concert de Paris, c’est désormais une fête bien installée, l’un des rendez-vous les plus chaleureux de l’été, celui où la musique se déboutonne tout en conservant son élégance. Une fête désormais bien installée, l’un des moments les plus chaleureux de l’été, celui où la musique se déboutonne tout en conservant son élégance. Rendez vous sur le CHAMP-DE-MARS – MERCREDI 14 JUILLET 2021 À 21H En prélude au feu d’artifice

En direct et en exclusivité sur France 2 et France.tv, présenté par Stéphane Bern

En direct sur France Inter, présenté par Anna Sigalevitch

Avec l’Orchestre National de France, Le concert sera retransmis sur les ondes de Radio France et sur écran sur la chaîne France 2.

Contact :Radio France 0156401516 https://www.maisondelaradio.fr/evenement/musique-chorale/concert-de-paris

– Photo : Christophe Abramowitz

