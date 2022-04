Concert de Pâques Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Concert de Pâques Grignan, 17 avril 2022, Grignan. Concert de Pâques Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

2022-04-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-17 18:15:00 18:15:00 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur

Grignan Drôme Grignan Concert de Pâquesà la Collégiale Saint Sauveur :

Viviane LORIAUT – orgue et Camilla FINARDI – mandoline.

Œuvres de Beethoven, Graziani-Walter, Scarlatti, … a.vanvelzen@orange.fr +33 6 86 01 00 82 Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Autres Lieu Grignan Adresse Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Ville Grignan lieuville Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Departement Drôme

Grignan Grignan Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignan/

Concert de Pâques Grignan 2022-04-17 was last modified: by Concert de Pâques Grignan Grignan 17 avril 2022 Drôme Grignan

Grignan Drôme