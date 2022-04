Concert de Pâques Église Saint-François d’Assise Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-François d'Assise, le dimanche 17 avril à 17:00

**Messe Médiévale de Pâques** —————————– avec projection de manuscrits par le “Consort Musica Vera” ———————————————————- 4 voix + Orgue ————– Ordinaire et propre de la messe de Pâques du XIIIème et XIVème siècles (Rare) —————————————————————————–

Entrée libre

Église Saint-François d'Assise 9 Rue de Mouzaïa, 75019 Paris

2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T18:30:00

