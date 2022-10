Concert de Paola Vera Verteuil-d’Agenais, 5 novembre 2022, Verteuil-d'Agenais.

Concert de Paola Vera

Le Cabaret Frappé Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

2022-11-05 – 2022-11-05

Verteuil-d’Agenais

Lot-et-Garonne

EUR 25 25 Le Cabaret Frappé de Verteuil vous propose une soirée animée par Paola Vera. cette pianiste-chanteuse joue en trio avec Rémy Bouyssière à la contrebasse et Jimmy Chambert à la batterie. Ils interprètent les plus grands titres de jazz et bossa nova.

Sur réservation.

©Cabaret Frappé

Verteuil-d’Agenais

