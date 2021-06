Beauvallon Beauvallon Beauvallon, Drôme Concert de Pamela Badjogo Beauvallon Beauvallon Catégories d’évènement: Beauvallon

Drôme

Concert de Pamela Badjogo Beauvallon, 3 juillet 2021

Beauvallon Drôme
Dans le cadre du Festival Aah les déferlantes!

Après avoir appris et évolué aux cotés de Salif Keita, Oumou Sangaré ou Cheick Tidiane Seck, Pamela Badjogo affirme aujourd’hui son identité musicale. Le concert sera suivi d’un projection vidéo. Dans le cadre du Festival Aah les déferlantes!

