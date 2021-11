Caulaincourt Caulaincourt Aisne, Caulaincourt Concert de Païkan à Caulaincourt Caulaincourt Caulaincourt Catégories d’évènement: Aisne

Caulaincourt

Concert de Païkan à Caulaincourt Caulaincourt, 11 décembre 2021, Caulaincourt. Concert de Païkan à Caulaincourt Caulaincourt

2021-12-11 – 2021-12-11

Caulaincourt Aisne Caulaincourt 8 8 L’église de Caulaincourt va recevoir Païkan pour un concert le 11 décembre 2021. Réservation obligatoire par mail à lacaulaincourtoise02490@gmail.com ou par téléphone au 06 66 04 38 33 à l’attention de Mme Huart. Tarifs :

Adulte : 8€

Enfant 12 & + : 5€

-12 ans : gratuit L’église de Caulaincourt va recevoir Païkan pour un concert le 11 décembre 2021. Réservation obligatoire par mail à lacaulaincourtoise02490@gmail.com ou par téléphone au 06 66 04 38 33 à l’attention de Mme Huart. Tarifs :

Adulte : 8€

Enfant 12 & + : 5€

-12 ans : gratuit lacaulaincourtoise02490@gmail.com +33 6 66 04 38 33 L’église de Caulaincourt va recevoir Païkan pour un concert le 11 décembre 2021. Réservation obligatoire par mail à lacaulaincourtoise02490@gmail.com ou par téléphone au 06 66 04 38 33 à l’attention de Mme Huart. Tarifs :

Adulte : 8€

Enfant 12 & + : 5€

-12 ans : gratuit Unsplash

Caulaincourt

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Caulaincourt Autres Lieu Caulaincourt Adresse Ville Caulaincourt lieuville Caulaincourt