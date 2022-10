Concert de P.O.P. à l’Atelier à Villy-Bocage

2022-11-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-25 22:30:00 22:30:00 L'Atelier de Villy-Bocage vous propose le concert de P.O.P. (Play Own Play), quintet de jazz hip-hop mandingue, proposé par le Tympan : Un quintet qui fusionne le jazz, les musiques actuelles et les musiques d'Afrique de l'Ouest. Traversant les univers du swing et du groove, le groupe voyage de valses colorées en hip-hop déjantés.

