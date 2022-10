Concert de oud avec Mostafa El Harfi Gauriac Gauriac Catégories d’évènement: Gauriac

Gironde

Rue du Sabotier Gauriac Gironde OT Blaye

Gironde Gauriac EUR 10 10 L’église Saint-Pierre de Gauriac accueille un concert de oud avec Mostafa El Harfi.

La première partie est composée d’improvisations et la seconde de chants du répertoire arabo-andalou. L’église Saint-Pierre de Gauriac accueille un concert de oud avec Mostafa El Harfi.

+33 5 57 64 80 08 Philippe Castex

