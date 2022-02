Concert de “Otxo” et Bal avec “Cocanha” salle Tortis,Bon-Encontre (47), 5 mars 2022, .

salle Tortis, Bon-Encontre (47), le samedi 5 mars à 21:00

**Soirée-Bal organisée par la ville de Bon- Encontre dans un projet commun avec Culturas d ‘ Òc** **renseignements 06 76 31 33 22** **OTXO :** **Le duo OTXO est un terrain de jeu où s’ opère la fusion de deux personnalités musicales à la fois très semblables et différentes .*Maïder* *Martineau* et *Lolita Delmonteil* sont toutes les deux amoureuses de la musique traditionnelle et populaire . Chanteuses,accordéonistes , percussionnistes et souffleuses , leur musique a plusieurs visages . Traditions d’ origine pour la musique basque ou occitane , terres d’ emprunt ( musique québécoise , galicienne ,brésilienne) … mais aussi , compositions originales . Otxo est un duo plein de sensibilité , d ‘ humour , d’ énergie et de richesse sonore et culturelle .** **COCANHA:** **Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes , des pieds et des mains . Dans un face à face percutant , les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires , tressées par dix ans de complicité artistique . COCANHA puise dans le répertoire traditionnel occitan , remet en mouvement des archives et les replace dans le fil de l ‘ oralité .** ***Lila Fraysse* et *Caroline Dufau*** Manifestation organisée dans les conditions sanitaires du moment *source : événement [Concert de “Otxo” et Bal avec “Cocanha” ](https://agendatrad.org/e/34829) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

