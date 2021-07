Saint-Léger-MagnazeixSaint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne, Saint-Léger-Magnazeix Concert de Olivia Ivana, Simone Onnis Saint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-MagnazeixSaint-Léger-Magnazeix Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léger-Magnazeix

Concert de Olivia Ivana, Simone Onnis Saint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-Magnazeix, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Léger-MagnazeixSaint-Léger-Magnazeix. Concert de Olivia Ivana, Simone Onnis 2021-07-25 – 2021-07-25

Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne Saint-Léger-Magnazeix Haute-Vienne Saint-Léger-Magnazeix A 16h en l’église. Tarif plein – 20€, tarif réduit – 15€, gratuit pour les moins de 14 ans. Sur réservation. Nuits Musicales de Cieux : www.nuitsmusicalesdecieux.com / nuitsdecieux.adm@yahoo.com Dans le cadre du Festival des « Nuits musicales de Cieux ». nuitsdecieux.adm@yahoo.com http://www.nuitsmusicalesdecieux.com/ A 16h en l’église. Tarif plein – 20€, tarif réduit – 15€, gratuit pour les moins de 14 ans. Sur réservation. Nuits Musicales de Cieux : www.nuitsmusicalesdecieux.com / nuitsdecieux.adm@yahoo.com dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léger-Magnazeix Autres Lieu Saint-Léger-Magnazeix Saint-Léger-Magnazeix Adresse Ville Saint-Léger-MagnazeixSaint-Léger-Magnazeix