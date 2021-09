Nevers La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, Nièvre Concert de Nouvel An La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Latino, valse, polka, danse roumaine ou hongroise… L’Orchestre des Concerts Nivernais aborde la danse sous toutes ses formes et toutes ses origines géographiques, avec des compositeurs aussi variés qu’Arturo Márquez, Anton Dvorak, Nicolaï Rimsky-Korsakov, Claude Debussy, Jean Sibelius ou encore Johann Strauss. Au programme : • Danse Slave n°8 Opus 49 – Anton Dvořák • Danse des Mirlitons du ballet Casse Noisette, Opus 71 – Piotr Ilitch Tchaïkovski • Valse des Fleurs du ballet Casse Noisette, Opus 71 – Piotr Ilitch Tchaïkovski • Danse Hongroise n°5 – Johannes Brahms • Six danses populaires roumaines – Béla Bartók • Valse triste – Jean Sibelius • Danse du Sabre – Aram Khachaturian • Danse des Acrobates – Nicolaï Rimsky Korsakov • Valse de l’Empereur – Johann Strauss • Tritsch Tratsch Polka – Johann Strauss • Danzon n°2 – Arturo Márquez Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. En presque 90 ans d’existence, l’orchestre a donné plus de 250 concerts à Nevers et en France, et a joué un rôle formateur pour tous les jeunes musiciens. Chaque saison, ses concerts de qualité vous sont proposés dans la grande salle de La Maison.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

