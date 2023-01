Concert de Nouvel An Guewenheim Guewenheim Office de tourisme de Masevaux Guewenheim Catégories d’Évènement: Guewenheim

Haut-Rhin

Concert de Nouvel An Guewenheim, 22 janvier 2023, Guewenheim Office de tourisme de Masevaux Guewenheim. Concert de Nouvel An 3 Rue des Fleurs Guewenheim Haut-Rhin

2023-01-22 17:00:00 – 2023-01-22 Guewenheim

Haut-Rhin Guewenheim EUR Le concert de Nouvel An de la Musique St Cécile de Guewenheim fêtera ses 120 ans cette année. Au programme : des morceaux classiques, des musiques de films ou des standards du rock. Le concert de Nouvel An de la Musique St Cécile de Guewenheim fêtera ses 120 ans cette année. Au programme : des morceaux classiques, des musiques de films ou des standards du rock. Guewenheim

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Office de tourisme de Masevaux

Détails Catégories d’Évènement: Guewenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Guewenheim Adresse 3 Rue des Fleurs Guewenheim Haut-Rhin Office de tourisme de Masevaux Ville Guewenheim Office de tourisme de Masevaux Guewenheim lieuville Guewenheim Departement Haut-Rhin

Guewenheim Guewenheim Office de tourisme de Masevaux Guewenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guewenheim-office-de-tourisme-de-masevaux-guewenheim/

Concert de Nouvel An Guewenheim 2023-01-22 was last modified: by Concert de Nouvel An Guewenheim Guewenheim 22 janvier 2023 3 Rue des Fleurs Guewenheim Haut-Rhin Guewenheim Guewenheim, Haut-Rhin Haut-Rhin Office de tourisme de Masevaux

Guewenheim Office de tourisme de Masevaux Guewenheim Haut-Rhin