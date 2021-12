Forbach Forbach Forbach, Moselle CONCERT DE NOUVEL-AN Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

CONCERT DE NOUVEL-AN Forbach, 16 janvier 2022, Forbach. CONCERT DE NOUVEL-AN Forbach

2022-01-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-01-16

Forbach Moselle Forbach 18 EUR Le traditionnel Concert de Nouvel An, a lieu au C.A.C. de Forbach à partir de 16h. Places réservées et numérotées en prévente au Club. 18€ avec une coupe servie pendant l’entracte. Renseignements et réservations au 03.87.85.33.58 ou contact@barrabino.fr contact@barrabino.fr +33 3 87 85 33 58 http://www.barrabino.fr/ pixabay

Forbach

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Ville Forbach lieuville Forbach