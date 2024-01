Concert de None Les sept dernières paroles du christ de Haydn Quator à cordes Collège des Bernardins Paris, samedi 16 mars 2024.

Concert de None Les sept dernières paroles du christ de Haydn Quator à cordes Nous retrouvons le grand festival de musique annuel du Collège des Bernardins, « Le Festival des Heures », où intermèdes musicaux se succèderont tout au long de la journée au rythme des prières monas… Samedi 16 mars, 17h00 Collège des Bernardins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

‍

La version pour quatuor à cordes des Sept Dernières Paroles du Christ est la plus interprétée des versions écrites par Joseph Haydn pour orchestre, pour quatuor à cordes, pour solistes chœur et orchestre ; sans oublier celle pour piano qu’il n’a pas réalisé lui-même mais qu’il a supervisé et approuvé.

Du temps de Haydn, chacune des Sept paroles était accompagnée d’une monition, bref commentaire sur la parole relatée par l’Evangéliste. Ces monitions ont été progressivement remplacées par un commentaire poétique. Reprenant la tradition originelle, le Père Jean Baptiste Arnaud interviendra pour des monitions improvisées.

Habitué du Collège des Bernardins, le quatuor Tchalik issu d’une famille Franco-Russe, présente la caractéristique unique d’être constitué de quatre frères et sœurs. Bercés par une tradition familiale où la musique tient un rôle central, ils jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Cette immersion au cœur de la musique de chambre leur a permis de développer un jeu naturel, une respiration collective et une communion artistique d’exception.

Intervenants :

‍ Quatuor Tchalyk

Gabriel Tchalik : Violon ‍

Violon Louise Tchalik Violon ‍

Violon Sarah Tchalik : Alto ‍

Alto Marc Tchalik Violoncelle

Père Jean Baptiste Arnaud Monitions

Le Festival des Heures, qu’est-ce que c’est ?

Un festival au rythme des Heures monastiques !

Depuis leurs origines, en Orient comme en Occident, les monastères suivent le rythme des Heures, haltes spirituelles et musicales qui ponctuent la vie quotidienne, des matines du lever du jour aux complies du crépuscule. Le Collège des Bernardins reprend cet ancien usage, mis au service de la musique, pour donner sa couleur originale au Festival des Heures.

Après un concert d’ouverture de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, cinq concerts se succéderont sous les voûtes du Collège des Bernardins tout au long de la journée, au rythme des prières monastiques, abordant un répertoire classique, de la musique ancienne à nos jours.

‍

‍

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/concert-de-none »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/intervenant/jean-baptiste-arnaud »}]

Collège des Bernardins