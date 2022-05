Concert de Nolwenn Arzel (harpiste) Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-08-11 21:00:00 – 2022-08-11 22:30:00

Saint-Alban Côtes d’Armor Concert de harpe celtique

Programme : Lettre à Jane (mélodie composée par Nolwenn Arzel ; Hornpipe et slip Jig (danses irlandaises) ; Suite Plinn, Fisel, gavotte (danses de Bretagne) ; L’homme aux sabots (chanson hommage à Alphonse Arzel, parent de Nolwenn Arzel. Composition Nolwenn Arzel), chant qui retrace le combat d’Alphonse Arzel pour l’indemnisation des communes du Nord Finistère touchées par la marée noire causée par l’Amoco Cadiz en 1978 ; Pachelbel’s reel (canon de Pachelbel revu à l’irlandaise) ; La Chevelure (chanson traditionnelle du pays de Rennes).

Évocation des vieux métiers comme celui des marchands de cheveux qui se heurtent à la dignité d’une fille qui préfère rester pauvre plutôt que de se rabaisser à vendre sa chevelure ; Mazurka (composition Nolwenn Arzel) ; Valse blanche (composition Nolwenn Arzel ; Noce tragique (chant traditionnel du Morbihan) Une jeune mariée meurt subitement quelques jours après son mariage.

Durée: 1h30

