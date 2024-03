Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique Guilvinec, mardi 13 août 2024.

Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique n’est plus à démontrer. Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique, un subtil voyage entre hier et aujourd’hui. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 19:00:00

fin : 2024-08-13

Chapelle de St-Trémeur

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

