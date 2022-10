Concert de Noël Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg

Concert de Noël Wissembourg, 10 décembre 2022, Wissembourg. Concert de Noël

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

2022-12-10 18:00:00 – 2022-12-10 Wissembourg

Bas-Rhin Wissembourg 0 EUR Le groupe « La Fine Bouche » accompagné de la chorale du Lycée Stanislas de Wissembourg donnera ce concert, organisé par le Kiwanis Club de Wissembourg, au profit de l’enfance en situation de handicap. Le groupe « La Fine Bouche » accompagné de la chorale du Lycée Stanislas de Wissembourg donnera ce concert, organisé par le Kiwanis Club de Wissembourg, au profit de l’enfance en situation de handicap. +33 3 88 94 00 52 Wissembourg

dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Wissembourg Adresse Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin Ville Wissembourg lieuville Wissembourg Departement Bas-Rhin

Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissembourg/

Concert de Noël Wissembourg 2022-12-10 was last modified: by Concert de Noël Wissembourg Wissembourg 10 décembre 2022 Bas-Rhin Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin Wissembourg

Wissembourg Bas-Rhin