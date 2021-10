Sélestat Sélestat 67600, Sélestat Concert de Noël : Weihnachten in Tirol – a besondere Zeit Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

Concert de Noël : Weihnachten in Tirol – a besondere Zeit Sélestat, 28 novembre 2021, Sélestat. Concert de Noël : Weihnachten in Tirol – a besondere Zeit 2021-11-28 15:00:00 – 2021-11-28

Concert de Noël par Mario et Christoph avec la participation de Nathalie Barny et son Pianiste ainsi qu'un jeune talent invité surprise. Proposé par les Machores. Mario et Christoph vous invitent à vivre un concert dans l'ambiance du Noël tyrolien

