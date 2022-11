CONCERT DE NOEL – VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

CONCERT DE NOEL – VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier, 3 décembre 2022, Montpellier. CONCERT DE NOEL – VOIX À TOUS LES ÉTAGES

240 Rue Claude Lévi-Strauss Montpellier Hérault

2022-12-03 – 2022-12-03 Montpellier

Hérault Les Associations « Italia Sport-Insieme », « S.O.S Montpellier Ukraine », Voix à tous les étages et la Maison pour tous Frida Kahlo ont le plaisir de vous inviter au concert de Noël caritatif qui aura lieu le 3 décembre 2022 à 19h à la Maison pour tous Frida Kahlo. Au programme :

• Chants traditionnels d’Ukraine

• Concert du choeur jazz les Sweeties & Lionel Licini

Sur réservation obligatoire Les Associations « Italia Sport-Insieme », « S.O.S Montpellier Ukraine », Voix à tous les étages et la Maison pour tous Frida Kahlo ont le plaisir de vous inviter au concert de Noël caritatif qui aura lieu le 3 décembre 2022 à 19h à la Maison pour tous Frida Kahlo. https://www.helloasso.com/associations/sos-montpellier-ukraine/evenements/concert-caritatif Montpellier

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse 240 Rue Claude Lévi-Strauss Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

CONCERT DE NOEL – VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier 2022-12-03 was last modified: by CONCERT DE NOEL – VOIX À TOUS LES ÉTAGES Montpellier Montpellier 3 décembre 2022 240 Rue Claude Lévi-Strauss Montpellier Hérault Hrault montpellier

Montpellier Hérault