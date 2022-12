Concert de Noël Veyrines-de-Vergt, 23 décembre 2022, Veyrines-de-Vergt OT de Périgueux Veyrines-de-Vergt.

Concert de Noël

l’église de Veyrines de Vergt Veyrines-de-Vergt Dordogne

2022-12-23 20:00:00 – 2022-12-23

Veyrines-de-Vergt

Dordogne

Veyrines-de-Vergt

Vendredi 23 décembre

Après une trop longue pause, j’ai le plaisir de vous annoncer que le prochain concert de Noël organisé par l’association Musiques en Périgord Blanc aura lieu le vendredi 23 décembre 2022 à 20H en l’église de Veyrines de Vergt. Comme chaque année, l’entrée est libre, on vous propose une libre participation aux frais du concert.

Michèle Bréant, soprano colorature et sa sœur Solange Bréant, flûtiste à bec, seront accompagnées au piano par Laurent Bourreau et à l’alto par Clément Sozansky. Daniel Longo sera notre récitant et je m’occuperai de la mise en espace.

Cette année, une crèche vivante vous attend, et chacun des spectateurs est un potentiel santon qui peut participer à la crèche.

Aussi, si vous souhaitez figurer, dire un texte, chanter ou jouer d’un instrument, merci de prendre contact avec moi afin que je vous intègre dans le programme.

Vendredi 23 décembre

Après une trop longue pause, j’ai le plaisir de vous annoncer que le prochain concert de Noël organisé par l’association Musiques en Périgord Blanc aura lieu le vendredi 23 décembre 2022 à 20H en l’église de Veyrines de Vergt. Comme chaque année, l’entrée est libre, on vous propose une libre participation aux frais du concert.

Michèle Bréant, soprano colorature et sa sœur Solange Bréant, flûtiste à bec, seront accompagnées au piano par Laurent Bourreau et à l’alto par Clément Sozansky. Daniel Longo sera notre récitant et je m’occuperai de la mise en espace.

Cette année, une crèche vivante vous attend, et chacun des spectateurs est un potentiel santon qui peut participer à la crèche.

Aussi, si vous souhaitez figurer, dire un texte, chanter ou jouer d’un instrument, merci de prendre contact avec moi afin que je vous intègre dans le programme.

+33 6 61 72 60 05

Stéphanie Brunet

Veyrines-de-Vergt

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT de Périgueux