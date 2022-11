Concert de Noël – Vermenton Vermenton Vermenton Catégories d’évènement: Vermenton

Yonne Vermenton 8 EUR Concert « Noël a cap(p)ella » par Les Métaboles à l’Abbaye de Reigny (Vermenton), le Samedi 17 Décembre à 16h. Tarif 12 euros, réduit 8 euros. Réservation conseillée au 03 86 94 84 30. +33 3 86 94 84 30 http://www.lacitedelavoix.net/agenda/noel-a-cappella/ Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton

