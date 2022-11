CONCERT DE NOËL Vecoux, 15 décembre 2022, Vecoux.

CONCERT DE NOËL

Eglise Saint-Louis Rue du Centre Vecoux Vosges Rue du Centre Eglise Saint-Louis

2022-12-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-15 22:00:00 22:00:00

Rue du Centre Eglise Saint-Louis

Vecoux

Vosges

Vecoux

Toute l’équipe de Orgue en Scène vous invite au concert de Noël en l’église de Vecoux le 15 décembre 2022 à 20h30. Vous pourrez y entendre la maîtrise de la primatiale Saint-Jean de Lyon dans un programme mêlant divers chants de Noël de toutes époques et tous pays.

La Maîtrise de la Primatiale Saint Jean-Baptiste, fondée en 799 est l’une des plus anciennes institutions musicales lyonnaises. Elle a pour mission de proposer un répertoire qui confirme la cathédrale dans sa vocation spirituelle, culturelle et patrimoniale. Elle se produit également en concert avec des structures et ensembles professionnels ainsi que dans des programmations en France ou à l’étranger.

Les chœurs à géométrie variable de la Maîtrise (de 3 ans aux retraités) s’adaptent aux œuvres abordées, faisant intervenir un chœur de garçons ou de filles, un Chœur d’Enfants et un Chœur de Jeunes mixtes, l’ensemble Elevatio (accompagnement professionnalisant) et le Chœur Ioannes (adultes). Quelle que soit la formation choisie, c’est l’identité singulière de chaque ensemble sollicité qui rend vivante l’évolution de la Maîtrise.

Thibaut Louppe est Maître de Chapelle de la Primatiale depuis 2014. Assisté de Simon Heberle, il assure la fonction de directeur de la Maîtrise de la Primatiale Saint Jean-Baptiste et contribue, avec son équipe artistique et pédagogique, au rayonnement national et international des Petits Chanteurs de Lyon.

+33 7 81 24 22 10

Maitrise de la Primatiale Lyon

Rue du Centre Eglise Saint-Louis Vecoux

dernière mise à jour : 2022-11-24 par