Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Concert de Noël Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Concert de Noël Vassieux-en-Vercors, 19 décembre 2021, Vassieux-en-Vercors. Concert de Noël Vassieux-en-Vercors

2021-12-19 – 2021-12-19

Vassieux-en-Vercors Drôme Les enfants de l ‘école et la chorale Chantecaille vous invitent à l’église à leur concert de Noël ! +33 6 58 34 25 47 Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Vassieux-en-Vercors