Concert de Noël : Trio Kanta Sizun

2021-12-19 – 2021-12-19

Concert de chants celtiques. Quêtes chantées d'un pays à l'autre, ou encore des compositions de circonstance. Kanta est composé de Brigitte et Katell Kloareg avec Gladez Shorland forment un trio a Cappella. A l'église de Saint-Cadou Masque et pass sanitaire obligatoire. Tarifs : 10 € / gratuit pour les enfants – de 12 ans. https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Saint-Cadou-718583831488554/

