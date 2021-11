Thann Thann Haut-Rhin, Thann Concert de Noël Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Concert de Noël Thann, 2 janvier 2022, Thann. Concert de Noël Thann

2022-01-02 16:00:00 – 2022-01-02 17:30:00

Thann Haut-Rhin Soixante choristes du Chœur des Rives de la Thur interprèteront des chants de Noël traditionnels. Soixante choristes du Chœur des Rives de la Thur interprèteront des chants de Noël traditionnels. Soixante choristes du Chœur des Rives de la Thur interprèteront des chants de Noël traditionnels. Thann

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse Ville Thann lieuville Thann