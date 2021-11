Thann Thann Haut-Rhin, Thann Concert de Noël Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Concert de Noël Thann, 18 décembre 2021, Thann. Concert de Noël Thann

2021-12-18 20:00:00 – 2021-12-18 21:30:00

Les Petits Chanteurs de Thann proposent un tour du monde en chants de Noël sous la direction de Jean-Pierre Janton. Ce concert offrira une palette très variée de polyphonies de Noël modernes ou traditionnelles, de différentes régions proches ou lointaines.

