CONCERT DE NOEL Taintrux, 11 décembre 2021, Taintrux.

2021-12-11 20:30:00 – 22:00:00

Taintrux Vosges Taintrux CONCERT DE NOEL du groupe Ad Lib Trio avec Maxime Gérardin à l’orgue, Marita Huhle au violon et Nahalia Jacquel à la flûte à bec et à la viole de gambe. Au programme : Bach, Mozart, Küffner, Corelli… et variations sur thèmes de Noël. +33 3 29 50 08 90 AROT

