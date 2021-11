Concert de Noël : Swinging Classics Christmas Schirmeck, 12 décembre 2021, Schirmeck.

Concert de Noël : Swinging Classics Christmas Schirmeck

2021-12-12 15:30:00 – 2021-12-12

Schirmeck Bas-Rhin

Le quartet proposera au public un concert d’1h30 de chansons de noël réarrangées façon swing. Le public sera très vite embarqué dans cette belle ambiance. Ce projet, est construit avec Jean-Michel Heiby, référence dans ce domaine. La chanteuse, Magalie Sarah Löffler sera entourée de quatre musiciens Franco-Allemand. Ces musiciens sont habitués au travail des comédies musicales et des Big Band qui feront partie de ce nouveau spectacle. Le band est composé de Hans-Georg Wilhelm au piano et arrangement, Magalie Sarah Löffler à la guitare et voix, Jean – Michel Heiby à la batterie et Matthias Debus à la contrebasse. www.magaliesarahloeffler.com/

Le quartet proposera au public un concert d’1h30 de chansons de noël réarrangées façon swing. Le public sera très vite embarqué dans cette belle ambiance.

+33 3 88 49 63 80

Le quartet proposera au public un concert d’1h30 de chansons de noël réarrangées façon swing. Le public sera très vite embarqué dans cette belle ambiance. Ce projet, est construit avec Jean-Michel Heiby, référence dans ce domaine. La chanteuse, Magalie Sarah Löffler sera entourée de quatre musiciens Franco-Allemand. Ces musiciens sont habitués au travail des comédies musicales et des Big Band qui feront partie de ce nouveau spectacle. Le band est composé de Hans-Georg Wilhelm au piano et arrangement, Magalie Sarah Löffler à la guitare et voix, Jean – Michel Heiby à la batterie et Matthias Debus à la contrebasse. www.magaliesarahloeffler.com/

Schirmeck

dernière mise à jour : 2021-11-17 par