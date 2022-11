Concert de Noël Stosswihr Stosswihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Stosswihr EUR Dans la perspective des fêtes de fin d’année, le conseil de fabrique de la paroisse catholique, organisera un concert de Noël, au temps de l’Avent. vendredi le 09 décembre 2022 à 20 heures à l’église de Stosswihr Ampfersbach. Rita et Andréas, couple de musiciens du Zillertal , leur CD “Unendlich wie die Sterne” a été disque d’or en 2017, enchanteront le public avec leur programme

" Fesche Weihnachten Stade Zeit " Une petite restauration est prévue à l'entracte par les organisateurs et le bénéfice est destiné à l'entretien de l'église paroissiale.

