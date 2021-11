Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Concert de Noel – Stellia Koumba et les chorales Gloryspel Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Concert de Noel – Stellia Koumba et les chorales Gloryspel Villeneuve-sur-Lot, 15 décembre 2021, Villeneuve-sur-Lot. Concert de Noel – Stellia Koumba et les chorales Gloryspel Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2021-12-15 20:30:00 – 2021-12-15 Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne EUR 6 12 Pour ce temps de Noël, Stellia Koumba nous offre un concert en deux parties : un programme solo où elle présentera ses succès et une deuxième partie chantée par les chœurs de gospel Gloryspel qu’elle dirige dans le département.

Tout public, durée 1h30. Théâtre Georges Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

