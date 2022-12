Concert de Noël solidaire Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse OT Seignanx Saint-Laurent-de-Gosse Catégories d’évènement: Landes

2022-12-16

Concert de Noël solidaire

Eglise, Saint-Laurent-de-Gosse

16 décembre 2022

La mairie de Saint-Laurent-de-Gosse organise un concert ce vendredi 16 décembre en compagnie de la Chorale Canta Plase. Celui-ci débutera à 19h30 et une urne sera mise à disposition pour récolter des dons à destination du Panier du Seignanx.

