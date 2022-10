Concert de Noël Scherwiller Scherwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Scherwiller

Concert de Noël Scherwiller, 18 décembre 2022, Scherwiller. Concert de Noël

Rue de l’Eglise Scherwiller Bas-Rhin

2022-12-18 20:00:00 – 2022-12-18 Scherwiller

Bas-Rhin Scherwiller La chorale Ste Cécile invite le Chœur des Roches de Dieffenthal pour un concert dédié aux chants de Noël, un moment convivial à partager en famille ou entre amis ! Concert de Noël par la chorale Ste Cécile et le Chœur des Roches +33 3 88 92 02 32 Scherwiller

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Scherwiller Autres Lieu Scherwiller Adresse Rue de l'Eglise Scherwiller Bas-Rhin Ville Scherwiller lieuville Scherwiller Departement Bas-Rhin

Scherwiller Scherwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scherwiller/

Concert de Noël Scherwiller 2022-12-18 was last modified: by Concert de Noël Scherwiller Scherwiller 18 décembre 2022 Bas-Rhin Rue de l'Eglise Scherwiller Bas-Rhin Scherwiller

Scherwiller Bas-Rhin