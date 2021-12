Concert de Noël – Samedi 18 décembre Mairie, 18 décembre 2021, L'Union.

Concert de Noël – Samedi 18 décembre

Mairie, le samedi 18 décembre à 20:30

Le samedi 18 décembre à 20h45, le traditionnel concert de Noël offert à la communauté aura lieu dans l’église d’Olmi di San Biagio. Le concert est organisé par le Comité de Jumelage de la ville de San Biagio di Callalta et sera pour la première fois diffusé en streaming en ligne sur la plateforme YouTube avec la ville de L’Union avec laquelle San Biagio est jumelée. Une idée des deux présidents de leurs comités respectifs, Giuseppe Trevisi et Nicole Gaiotto, dans la volonté de créer un pont idéal, un lien entre les deux villes après deux ans où la pandémie a bloqué toutes initiatives d’échange en présentiel entre les deux comités. Le concert met en vedette le groupe vocal et instrumental Kalicantus Ensemble spécialisé dans la musique ancienne et dans la recherche originale de la récupération des plus anciennes chansons de la tradition de Noël. Le concert se déroulera comme un voyage dans les trois pays qui ont le plus développé la forme du chant de Noël : la France, l’Angleterre et l’Allemagne. Entre anecdotes et contes de Noël qui seront chantés, Kalicantus souhaite ainsi accompagner L’Union et San Biagio dans l’ambiance des festivités de Noël. La retransmission aura lieu à la salle de l’olivier, samedi 18 décembre à 20h30

Renseignements

Par le Comité de Jumelage de la ville de San Biagio di Callalta

Mairie 6 bis Avenue des Pyrénées, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T20:30:00 2021-12-18T22:30:00