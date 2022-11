Concert de Noël Saint-Vigor-le-Grand, 17 décembre 2022, Saint-Vigor-le-Grand.

Concert de Noël

Eglise Paroissiale Rue de l'église Saint-Vigor-le-Grand Calvados

2022-12-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-17 21:00:00 21:00:00

Rue de l’église Eglise Paroissiale

Saint-Vigor-le-Grand

Calvados

Saint-Vigor-le-Grand

Un concert chaleureux à l’Amitié, l’Amour, la Joie, autour de musiques traditionnelles ou savantes, françaises, anglo-saxonnes et d’Amérique du Sud. Pour l’occasion, le Chant de l’Aluette et les Etoiles Filantes additionnent leurs compétences pour un Noël scintillant !

Béatrice Mayo-Felip et Isabelle Roquier, direction

la-societe-des-concerts@orange.fr +33 6 33 89 73 23

Rue de l’église Eglise Paroissiale Saint-Vigor-le-Grand

