Concert de Noël Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime

Concert de Noël Saint-Valery-en-Caux, 11 décembre 2022, Saint-Valery-en-Caux. Concert de Noël

Eglise paroissiale Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

2022-12-11 – 2022-12-11 Saint-Valery-en-Caux

Seine-Maritime Pour la première fois, le club des supporters du Stade Valeriquais Handball organisera le dimanche 11 décembre à 16 h à l’église paroissiale de Saint Valery en caux, un concert de Noël.

C’est à la chorale de l’Amicale Interclubs du canton de Valmont qu’à été confié ce divertissement. Cette chorale sous la houlette de son chef de coeur Rémy Limare, interprétera une vingtaine de chansons accompagnées à la trompette et à l’orgue. Cette chorale fait toujours le plein lors de ses sorties, et les organisateurs espèrent qu’il en sera de même dans la très belle église paroissiale, située rue d’Ectot. Comme il en a l’habitude lorsqu’il sollicite les lieux, le club des supporters lie à cet événement un volet caritatif : une partie de la recette sera reversée en faveur des autistes à L’IME Château Blanc de Arques la Bataille. Le droit d’entrée sur réservation a été fixé à 10€ tarif unique, 12€ sur place le jour du concert. La billetterie est disponible à l’office de Tourisme de Saint Valery en Caux, ou au 06 14 60 75 77 – 06 76 00 87 97.

Une formule déjeuner chorale est mise en place au prix de 40€ avec le restaurant côté sud de l’hôtel du casino. Venez nombreux pour un excellent après midi. Pour la première fois, le club des supporters du Stade Valeriquais Handball organisera le dimanche 11 décembre à 16 h à l’église paroissiale de Saint Valery en caux, un concert de Noël.

C’est à la chorale de l’Amicale Interclubs du canton de Valmont qu’à été confié ce divertissement. Cette chorale sous la houlette de son chef de coeur Rémy Limare, interprétera une vingtaine de chansons accompagnées à la trompette et à l’orgue. Cette chorale fait toujours le plein lors de ses sorties, et les organisateurs espèrent qu’il en sera de même dans la très belle église paroissiale, située rue d’Ectot. Comme il en a l’habitude lorsqu’il sollicite les lieux, le club des supporters lie à cet événement un volet caritatif : une partie de la recette sera reversée en faveur des autistes à L’IME Château Blanc de Arques la Bataille. Le droit d’entrée sur réservation a été fixé à 10€ tarif unique, 12€ sur place le jour du concert. La billetterie est disponible à l’office de Tourisme de Saint Valery en Caux, ou au 06 14 60 75 77 – 06 76 00 87 97.

Une formule déjeuner chorale est mise en place au prix de 40€ avec le restaurant côté sud de l’hôtel du casino. Venez nombreux pour un excellent après midi. Saint-Valery-en-Caux

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Eglise paroissiale Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville Saint-Valery-en-Caux Departement Seine-Maritime

Concert de Noël Saint-Valery-en-Caux 2022-12-11 was last modified: by Concert de Noël Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 11 décembre 2022 Eglise paroissiale Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux seine-maritime

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime