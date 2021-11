Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Hérault, Saint-Bauzille-de-Putois CONCERT DE NOEL Saint-Bauzille-de-Putois Saint-Bauzille-de-Putois Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-18 19:15:00 19:15:00

Saint-Bauzille-de-Putois Hérault Venez profiter d’un concert de noël dans un cadre exceptionnel, à la grotte des Demoiselles !

Au programme : Un concert exceptionnel donné par L’Ensemble Vocal et instrumental de Montpellier (40 choristes) sous la direction de Franck Fontcouberte avec Lise Eléonore Ravot, mezzo – soprano ; et Sabine Liguori : piano.

