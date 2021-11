Hombourg-Haut Hombourg-Haut Hombourg-Haut, Moselle CONCERT DE NOËL RUSSE Hombourg-Haut Hombourg-Haut Catégories d’évènement: Hombourg-Haut

Hombourg-Haut Moselle Hombourg-Haut 20 EUR Organisé par Les Rencontres Musicales. Avec la participation de l’Ensemble vocal du Choeur de la Société Philarmonique de Saint-Pétersbourg. Tarif adulte : 20 €, Groupe : 17 € et Enfant/étudiant : 10 €. Billetterie en prévente à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach. tourismepaysfreymingmerlebach@enes.fr +33 3 87 90 53 53 http://www.tourisme-pays-de-freyming-merlebach.fr/ Pascal Belargent

