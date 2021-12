Rosiers-d'ÉgletonsRosiers-d'Égletons Rosiers-d'Égletons Rosiers-d'Égletons Corrèze, Rosiers-d'Égletons Concert de Noël Rosiers-d’Égletons Rosiers-d’Égletons Rosiers-d'ÉgletonsRosiers-d'Égletons Catégories d’évènement: Corrèze

Rosiers-d'Égletons

Concert de Noël
Rosiers-d'Égletons, 17 décembre 2021

2021-12-17

Programme :

– Antiennes O de jean-Baptiste Geoffroy

– Noëls traditionnels français

– La Pastorale H 482 – sur la naissance de NSJC – de Marc-Antoine CHARPENTIER Accompagnement par 4 instrumentalistes baroques et 2 solistes.

À 20h30 en l’église Sainte-Croix. Entrée gratuite, libre participation aux frais.

À 20h30 en l'église Sainte-Croix. Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Pass sanitaire et masque obligatoires. Renseignements au 06 25 76 82 76

Rosiers-d'Égletons
Corrèze